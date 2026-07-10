LPI-EF: Ergänzung zur Pressemitteilung "Polizeieinsatz im Erfurter Norden" vom 09.07.2026 14:42 Uhr

Erfurt (ots) - Unbekannte trieben in den vergangenen Tagen in einer Gartenanlage in Erfurt ihr Unwesen. In der Nacht von Dienstag (07.07.2026) auf Mittwoch (08.07.2026) beschädigten die Diebe eine Fensterscheibe eines Gartenhauses in der Anton-Lucius-Straße. Die Eingangstür einer weiteren Laube versuchten sie mit Gewalt zu öffnen, scheiterten jedoch. Die Einbrecher flüchteten unerkannt und ohne Beute vom Tatort. Ob sie gestört wurden ist nicht bekannt. Die Polizei ...

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