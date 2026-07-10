Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Ergänzung zur Pressemitteilung "Polizeieinsatz im Erfurter Norden" vom 09.07.2026 14:42 Uhr
Erfurt (ots)
Gestern (09.07.2026) kam es im Alfred-Delp-Ring in Erfurt zu einer Streitigkeit. Gegen 09:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Bedrohung zum Nachteil einer 58-jährigen Frau. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen hat sich dies nicht bestätigt. (SO)
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