Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Polizeieinsatz im Erfurter Norden
Erfurt (ots)
Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es heute (09.07.2026) im Erfurter Norden. Mehrere Polizeistreifen kamen gegen 09:00 Uhr im Alfred-Delp-Ring zum Einsatz. Die Beamten sperrten den Bereich großräumig ab. Im Zuge einer polizeilichen Gefahrenprognose konnte eine Bedrohungslage nicht ausgeschlossen werden. Es kam zu keinen polizeilichen Zugriffsmaßnahmen. Die Sperrmaßnahmen wurden gegen 13:20 Uhr wieder aufgehoben. (SO)
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