Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Gartenanlage
Erfurt (ots)
Unbekannte trieben in den vergangenen Tagen in einer Gartenanlage in Erfurt ihr Unwesen. In der Nacht von Dienstag (07.07.2026) auf Mittwoch (08.07.2026) beschädigten die Diebe eine Fensterscheibe eines Gartenhauses in der Anton-Lucius-Straße. Die Eingangstür einer weiteren Laube versuchten sie mit Gewalt zu öffnen, scheiterten jedoch. Die Einbrecher flüchteten unerkannt und ohne Beute vom Tatort. Ob sie gestört wurden ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch. (SO)
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