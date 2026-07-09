Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb bei Einbruch in Auto erwischt

Erfurt (ots)

Heute (09.07.2026) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Dieb in Erfurt. Der Tatverdächtigte verschaffte sich gegen 10:00 Uhr mit Gewalt Zutritt zu einem Opel, der am Hirschlachufer in Erfurt abgestellt gewesen war. Der Unbekannte setzte sich in das Auto, der Zeuge informierte die Polizei und sprach den Mann an. Der ertappte Einbrecher, bedrohte den 60-Jährigen daraufhin. Hinzugerufene Polizisten sicherten am Tatort spuren und erteilten dem 23-jährigen Tatverdächtigen einen Platzverweis. Gegen ihn wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch ermittelt. (SO)

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