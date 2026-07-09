LPI-EF: Aluminiumleitern von Baustelle gestohlen

Sömmerda (ots) - Gestern Abend (08.07.2026) stoppte die Polizei in Sömmerda einen betrunkenen Fahrradfahrer. Der Mann war auf der Straße Erfurter Höhe unterwegs gewesen, als er gegen 22:40 Uhr in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 1,8 Promille. Für den 44-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine ...

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