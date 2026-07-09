Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Aluminiumleitern von Baustelle gestohlen
Landkreis Sömmerda (ots)
In Großneuhausen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen Leitern gestohlen. Im Tatzeitraum von Dienstag (07.07.2026) bis Mittwoch (08.07.2026) verschafften sich die Diebe Zutritt zu einer Baustelle in Großneuhausen. Sie lösten die Schrauben von drei Aluminiumleitern und flüchteten mit ihrer beute im Wert von etwa 750 Euro unerkannt vom Tatort. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
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