Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug von Ladefläche gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda hatten es Diebe am Dienstagnachmittag (07.07.2026) auf Werkzeug abgesehen. Die Unbekannten stahlen im Tatzeitraum von 14:30 Uhr bis 14:45 Uhr Werkzeug von der Ladefläche eines Peugeot. Der Pritschenwagen war in Kölleda, in der Straße Johannestor abgestellt gewesen. Bei der Beute handelte es sich um zwei Werkzeugkisten, sowie mehrere Akkus im Gesamtwert von etwa 1.300 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Diebstahl aufgenommen. (SO)

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