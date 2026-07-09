LPI-EF: Verfassungsfeindliches Graffiti im Landkreis Sömmerda

Erfurt (ots) - Dienstagmorgen (07.07.2026) wurde ein Auto in Erfurt gestohlen. Der Nissan war am Fahrbahnrand der Magdeburger Allee abgestellt gewesen, als sich Unbekannte an ihm zu schaffen machten. Im Tatzeitraum von circa 06:00 Uhr bis 09:30 Uhr stahlen sie das Auto im Wert von etwa 6.000 Euro und flüchteten unerkannt. Von dem Nissan fehlt bislang jede Spur. Die Polizei fahndet im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zum besonders schweren Fall des Diebstahls nach dem ...

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