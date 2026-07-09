Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verfassungsfeindliches Graffiti im Landkreis Sömmerda
Landkreis Sömmerda (ots)
Gestern (08.07.2026) wurde im Landkreis Sömmerda eine verfassungsfeindliche Schmiererei festgestellt. Unbekannte brachten in Kölleda ein Hakenkreuz auf einem Schaukasten eines Gebäudes in der Friedrichstraße an. Das Graffiti in den Maßen 60 cm x 60 cm wurde durch Polizisten unkenntlich gemacht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (SO)
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