Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken auf dem Fahrrad erwischt

Sömmerda (ots)

Gestern Abend (08.07.2026) stoppte die Polizei in Sömmerda einen betrunkenen Fahrradfahrer. Der Mann war auf der Straße Erfurter Höhe unterwegs gewesen, als er gegen 22:40 Uhr in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 1,8 Promille. Für den 44-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen den Mann wird nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (SO)

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