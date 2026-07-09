PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken auf dem Fahrrad erwischt

Sömmerda (ots)

Gestern Abend (08.07.2026) stoppte die Polizei in Sömmerda einen betrunkenen Fahrradfahrer. Der Mann war auf der Straße Erfurter Höhe unterwegs gewesen, als er gegen 22:40 Uhr in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 1,8 Promille. Für den 44-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen den Mann wird nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 13:18

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

    Erfurt (ots) - Gestern Abend (07.07.2026) kam es im Erfurter Norden zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 59-jähriger Citroen-Fahrer war um 20:13 Uhr auf der Straße der Nationen in Richtung Roter Berg unterwegs gewesen. Auf Höhe der Fußgängerbrücke Geraaue warfen bislang unbekannte Täter einen mit Flüssigkeit gefüllten Ballon von der ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 12:30

    LPI-EF: Autodiebstahl in Erfurt

    Erfurt (ots) - Dienstagmorgen (07.07.2026) wurde ein Auto in Erfurt gestohlen. Der Nissan war am Fahrbahnrand der Magdeburger Allee abgestellt gewesen, als sich Unbekannte an ihm zu schaffen machten. Im Tatzeitraum von circa 06:00 Uhr bis 09:30 Uhr stahlen sie das Auto im Wert von etwa 6.000 Euro und flüchteten unerkannt. Von dem Nissan fehlt bislang jede Spur. Die Polizei fahndet im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zum besonders schweren Fall des Diebstahls nach dem ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 12:30

    LPI-EF: Ladendieb randaliert in Elektronikmarkt

    Erfurt (ots) - Gestern Abend (07.07.2026) randalierte ein Ladendieb in einem Erfurter Elektronikgeschäft. Der 32-jährige Mann betrat, in der Absicht ein neues Smartphone zu kaufen, gegen 17:30 Uhr das Geschäft in der Nordhäuser Straße. Nachdem er die Preise der Telefone verglichen hatte, versuchte er eines der Ausstellungsstücke zu stehlen. Da die Diebstahlssicherung seinem Versuch standhielt, beschädigte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren