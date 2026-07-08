Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb randaliert in Elektronikmarkt

Erfurt (ots)

Gestern Abend (07.07.2026) randalierte ein Ladendieb in einem Erfurter Elektronikgeschäft. Der 32-jährige Mann betrat, in der Absicht ein neues Smartphone zu kaufen, gegen 17:30 Uhr das Geschäft in der Nordhäuser Straße. Nachdem er die Preise der Telefone verglichen hatte, versuchte er eines der Ausstellungsstücke zu stehlen. Da die Diebstahlssicherung seinem Versuch standhielt, beschädigte der 32-Jährige stattdessen sechs Smartphones und einen Ausstellungstisch des Geschäfts mit einem Hammer. Der entstandene Sachschaden wurde auf über 6.000 Euro geschätzt. Hinzugerufene Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen einem versuchten Diebstahl mit einer Waffe ein. Der Tatverdächtige wurde nach Rücksprache mit einem Bereitschaftsstaatsanwaltschaft aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. (SO)

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