LPI-EF: Mülltonne in Brand geraten

Sömmerda (ots) - Gestern Nachmittag (07.07.2026) verletzte sich eine Rollstuhlfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda. Die 66-Jährige war gegen 15:40 Uhr mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Geh- und Radweg der Erfurter Straße unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von dem befestigten Weg ab und kippte um. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und ...

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