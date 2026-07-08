Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mülltonne in Brand geraten
Erfurt (ots)
In der vergangenen Nacht (08.07.2026) ist eine Mülltonne in Erfurt in Brand geraten. Polizei und Feuerwehr wurden um 02:35 Uhr in die Stielerstraße gerufen. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte eine Beschädigung des Papiercontainers verhindert werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SO)
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