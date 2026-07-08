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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rollstuhlfahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag (07.07.2026) verletzte sich eine Rollstuhlfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda. Die 66-Jährige war gegen 15:40 Uhr mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Geh- und Radweg der Erfurter Straße unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von dem befestigten Weg ab und kippte um. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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