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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Erfurt (ots)

Gestern Abend (07.07.2026) kam es im Erfurter Norden zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 59-jähriger Citroen-Fahrer war um 20:13 Uhr auf der Straße der Nationen in Richtung Roter Berg unterwegs gewesen. Auf Höhe der Fußgängerbrücke Geraaue warfen bislang unbekannte Täter einen mit Flüssigkeit gefüllten Ballon von der Brücke direkt auf die Windschutzscheibe des Autos. Glücklicherweise behielt der 59-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und weder er, noch andere Verkehrsteilnehmer wurden verletzt. Die Scheibe des Autos wurde beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0170207 entgegen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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