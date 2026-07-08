Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Urne aus Bestattungshaus gestohlen: Polizei appelliert an Täter und Umfeld

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei ermittelt derzeit wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe. Im Tatzeitraum vom 27.05.2026 bis 03.06.2026 wurde aus einem Erfurter Bestattungshaus eine Urne gestohlen. Darin befanden sich die sterblichen Überreste einer 78-jährigen Frau. Bei dem gestohlenen Behältnis handelt es sich um eine lilafarbene Schmuckurne der Firma Völsing im Wert von knapp 360 Euro. Die Ermittlungen dauern an und werden in alle Richtungen geführt.

Auch im Namen der trauernden Angehörigen appelliert die Polizei eindringlich an den oder die Täter, die Urne bei einer Polizeidienststelle oder einer anderen öffentliche Stelle abzugeben bzw. durch eine dritte Person abgeben zu lassen. Zugleich werden Zeugen sowie Personen aus dem Umfeld der Täterschaft gebeten, Hinweise zum Verbleib der Urne mitzuteilen. Wer weiß, wo sich die Urne befindet, sollte nicht schweigen. Für die Angehörigen geht es nicht um den materiellen Wert, sondern darum, in ihrer Trauer Abschied von einem geliebten Menschen nehmen zu können und dessen sterbliche Überreste in Würde zu bestatten.

Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100 oder E-Mail: leiter-ed.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0138337 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell