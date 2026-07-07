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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgreicher Trickbetrug

Erfurt (ots)

Zu einem erfolgreichen Trickbetrug kam es gestern (06.07.2026) in Erfurt. Ein 28-Jähriger hatte eine Verkaufsanzeige auf einer Internetplattform online gestellt. Ein Unbekannter meldete sich daraufhin bei dem Geschädigten und äußerte eine Kaufsabsicht. Der Täter sendete dem Geschädigten einen Transaktionslink zur Bestätigung seiner angeblichen Zahlung. Statt eines Geldeingangs, musste der 28-Jährige allerdings eine Abbuchung in Höhe von 800 Euro von seinem eigenen Konto verzeichnen. Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Betrug eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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