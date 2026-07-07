Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Viele Wildunfälle im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Landkreis Sömmerda zu mehreren Wildunfällen. Letzte Nacht (07.07.2026) erfasste eine Ford-Fahrerin gegen 00:00 Uhr ein Reh. Die 56-Jährige war auf der Landstraße zwischen Orlishausen und Sprötau unterwegs gewesen, als das Tier plötzlich die Fahrbahn querte. Es kam zu einer Kollision. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, ihr Auto musste jedoch abgeschleppt werden. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Ganz in der Nähe kam es heute Morgen zu einem weiteren Wildunfall. Gegen 06:00 Uhr erfasste ein 33-jähriger KIA-Fahrer einen Hasen. Der Mann war auf der Landstraße zwischen Orlishausen und dem Abzweig zur Bundesstraße 176 unterwegs gewesen, als es zum Unfall kam. Der Hase verendete, am Auto entstand Sachschaden, der KIA blieb aber fahrbereit.

In der Morgendämmerung sind nicht nur Autos, sondern auch Wildtiere auf den Straßen unterwegs. Vor allem zwischen Waldgebieten und Feldern nutzen Tiere gern die Straße zum Überqueren.

Worauf Sie als Autofahrer achten können, damit keiner zu Schaden kommt:

Schalten Sie das Fernlicht ab, wenn Tiere auf der Fahrbahn sind, denn geblendete Tiere bleiben stehen. Fahren Sie langsam und halten Sie sich bremsbereit, wenn Tiere in Sichtweite sind. Beachten Sie, dass Tiere selten allein unterwegs sind. Weichen Sie nicht aus, wenn ein Unfall unvermeidbar ist. Halten Sie das Lenkrad fest, eine Kollision ist sicherer als unkontrolliertes Ausweichen.

Wenn es zu einem Wildunfall kam:

Sichern Sie die Unfallstelle ordnungsgemäß ab und suchen Sie einen sicheren Bereich auf. Melden Sie den Zusammenstoß der Polizei unter der Notrumnummer 110. Die Beamten nehmen den Unfall auf und verständigen den zuständigen Jäger. Halten Sie Abstand von verletzten Tieren, da diese unberechenbar sein können. (SO)

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