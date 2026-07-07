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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Kind

Erfurt (ots)

Bereits am 01.07.2026 kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Das Mädchen überquerte im Zeitraum von 13:15 Uhr bis 13:25 Uhr die Straße Lange Brücke auf Höhe des Malstudios "Keramika". Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr das Mädchen um und flüchtete anschließend vom Unfallort. Eine Beschreibung des Fahrradfahrers ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Fahrradfahrer machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0164457 entgegen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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