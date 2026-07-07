Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Blutentnahmen an einem Abend

Erfurt (ots)

Gestern (06.07.2026) musste ein E-Scooter-Fahrer in Erfurt gleich zwei Blutentnahmen an einem Abend über sich ergehen lassen. Zunächst war der 48-Jährige gegen 16:45 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz in eine Verkehrskontrolle geraten. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille ergab, war die Fahrt für ihn damit beendet. Stattdessen musste er in einer Polizeidienststelle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zu späterer Stunde war der 48-Jährige erneut betrunken auf einen E-Scooter gestiegen. Polizisten stoppten den Mann um 23:30 Uhr in der Straße Am Herrenberg und führten eine Verkehrskontrolle mit ihm durch. Ein Atemalkoholtest ergab nun einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Es folgte eine erneute Blutentnahme. Der Mann muss sich nun in zwei Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (SO)

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