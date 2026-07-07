LPI-EF: Falscher 200-Euro-Schein

Landkreis Sömmerda (ots) - Freitagmorgen (03.07.2026) zog sich ein Motorradfahrer im Landkreis Sömmerda bei einem Unfall schwere Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen war der 41-Jährige gegen 05:00 Uhr mit seiner Cross-Maschine in der Ortslage Kindelbrück unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann und verletzte sich dabei. Polizisten stellten während der Unfallaufnahme fest, dass er ...

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