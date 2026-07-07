Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Falscher 200-Euro-Schein
Erfurt (ots)
Vergangene Woche bezahlte ein Unbekannter in einem Erfurter Restaurant mit einem falschen 200-Euro-Schein. Als eine Mitarbeiterin das sogenannte Falsifikat am Freitag (03.07.2026) in einer Bankfiliale einzahlen wollte, entdeckte ein Bankangestellter die fehlenden Echtheitsmerkmale. Anschließend verständigte er die Polizei. Die Beamten stellten den Schein sicher und ermitteln nun wegen Inverkehrbringens von Falschgeld. (SO)
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