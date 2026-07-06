Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Landkreis Sömmerda (ots)

Freitagmorgen (03.07.2026) zog sich ein Motorradfahrer im Landkreis Sömmerda bei einem Unfall schwere Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen war der 41-Jährige gegen 05:00 Uhr mit seiner Cross-Maschine in der Ortslage Kindelbrück unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann und verletzte sich dabei. Polizisten stellten während der Unfallaufnahme fest, dass er mit über zwei Promille deutlich alkoholisiert gewesen war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf den Konsum von Cannabis. Dem nicht genug, war das Motorrad nicht zugelassen und der Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 41-Jährige wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden u. a. Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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