LPI-EF: Autodiebstahl im Landkreis Sömmerda

Erfurt (ots) - Am Freitag (03.07.2026) wurde ein Auto in Erfurt gestohlen. Die Diebe machten sich im Tatzeitraum von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr an dem Mercedes zu schaffen. Das Auto war auf einem Parkplatz in der Györer Straße abgestellt gewesen. Von dem roten Cabrio im Wert von etwa 70.000 Euro fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO) Rückfragen ...

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