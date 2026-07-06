Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Autodiebstahl im Landkreis Sömmerda
Landkreis Sömmerda (ots)
Im Landkreis Sömmerda wurde am vergangenen Wochenende ein Auto gestohlen. Der Ford war im Tatzeitraum von Freitag (03.07.2026) bis Samstag (04.07.2026) auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage in Kölleda abgestellt gewesen. Die 49-jährige Geschädigte bemerkte am Samstag gegen 09:35 Uhr den Diebstahl und informierte die Polizei. Das Auto hatte einen Wert von etwa 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
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