Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe nutzen hilflose Lage aus
Erfurt (ots)
Samstagnacht (04.07.2026) nutzten Unbekannte in Erfurt die Hilflosigkeit eines schlafenden Mannes aus. Der 53-Jährige war gegen 02:00 Uhr betrunken in der Kreuzgasse eingeschlafen. Die Diebe stahlen den Rucksack des Mannes samt Dokumenten und einem Ladekabel und flüchteten vom Tatort. Die Beute hatte einen Wert von etwa 140 Euro. Der 53-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (SO)
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