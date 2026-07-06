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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mercedes in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots)

Am Freitag (03.07.2026) wurde ein Auto in Erfurt gestohlen. Die Diebe machten sich im Tatzeitraum von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr an dem Mercedes zu schaffen. Das Auto war auf einem Parkplatz in der Györer Straße abgestellt gewesen. Von dem roten Cabrio im Wert von etwa 70.000 Euro fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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