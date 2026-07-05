LPI-EF: Zeugenaufruf nach Kellereinbrüchen

Sömmerda (ots) - Heute Vormittag kam den Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda im nördlichen Landkreis Sömmerda ein Pkw VW ohne Kennzeichen entgegen. Der 34-jährige Fahrer wurde daraufhin kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er das Auto kurz zuvor kaufte und nun nach Hause wollte. Das Problem war nur, dass der VW gar nicht zugelassen war. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 34-Jährigen ein, das Auto durfte nicht aus eigener Kraft weiter ...

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