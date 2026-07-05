Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Zeugenaufruf nach Kellereinbrüchen
Erfurt (ots)
In der Nacht zum Sonntag kam es in der Goethestraße in Erfurt zu mehreren Kellereinbrüchen. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich hierbei unbekannterweise Zutritt zum Mehrfamilienhaus und brach mehrere Kellerabteile auf. Der entstandene Sachschaden überstieg hierbei allerdings den Wert des Beuteguts. Nach seiner Tat entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Täter machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/574323022) unter der Vorgangsnummer 0167816/2026 entgegen. (LW)
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