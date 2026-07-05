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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kurioser Auffahrunfall

LPI-EF: Kurioser Auffahrunfall
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Erfurt (ots)

Am 04.07.2026 um 17:25 kam es auf dem Einfädelungsstreifen der Straße Am Herrenberg / Konrad-Adenauer-Straße zu einem Auffahrunfall zwischen einem Skoda Yeti und einem Ford Fiesta. Durch den Aufprall verhakte sich der Skoda so stark in dem Ford, dass die hinzugezogene Feuerwehr beide Fahrzeuge voneinander trennen musste. Trotz dessen verblieben beide Fahrzeuge fahrbereit und konnten im Anschluss ihre Fahrt fortsetzen. Die 31-Jährige Fahrerin des Ford und ihr 32-Jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf 10.000,00 Euro geschätzt.(SK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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