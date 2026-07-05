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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Kellerabteilen - Zeugen gesucht

Sömmerda (ots)

Am Samstag, dem 04.07.2026, gegen 20:00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Basedowstraße 47 auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus den Abteilen nichts entwendet. Durch das gewaltsame Aufbrechen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 165 Euro.

Die Polizeiinspektion Sömmerda hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch aufgenommen.

Zeugenaufruf

Wer Hinweise zur Tat oder zu den bislang unbekannten Tätern geben kann oder im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0167422/2026 an die Polizeiinspektion Sömmerda zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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