Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aggressiver Fahrgast

Erfurt (ots)

Am Freitag, 03.07.2026, gegen 15:30 Uhr kam es im Bereich Daberstedt zu einer Bedrohungshandlung. Ein 48jähriger Erfurter wollte in einen Linienbus zusteigen. Er wurde durch den ebenfalls 48jährigen Busfahrer zum Vorzeigen eines gültigen Fahrausweises aufgefordert. Dies missfiel dem Fahrgast derart, dass dieser dem Busfahrer Schläge androhte. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Aggressor letztlich verbal gebändigt werden. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Bedrohung erstattet und er wurde nach Erteilung eines Platzverweises entlassen. (MF)

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