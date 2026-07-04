Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Branddelikten

Erfurt (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in der Carl-Zeiß-Straße in Erfurt zu zwei Branddelikten. Während in einem Fall lediglich Unrat vor dem Haus auf unbekannte Weise in Brand gesetzt wurde, begab sich ein bislang unbekannter Täter im anderen Fall in ein Mehrfamilienhaus und entzündete einen im Hausflur abgestellten Kinderwagen. Hierdurch kam es zu Verrußungen im gesamten Treppenhaus. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Täter machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/574323022) unter den Vorgangsnummern 0166944/2026 und 0166947/2026 entgegen. (LW)

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