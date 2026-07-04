LPI-EF: Trunkenheit

Sömmerda (ots) - Am Freitag, dem 03.07.2026, ereignete sich gegen 22:30 Uhr auf der B86 zwischen Günstedt und Kindelbrück ein Verkehrsunfall. Ein 81-Jähriger Fahrer eines PKW befuhr die B86 aus Richtung Günstedt kommend in Richtung Kindelbrück. Dabei kam der PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den Straßengraben. Nach bisherigen ...

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