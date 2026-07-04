Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Trunkenheit
Sömmerda (ots)
Am heutigen Vormittag kontrollierten Polizeibeamte einen 36-jährigen Fahrer eines E-Scooter in Sömmerda. Es stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,66 o/oo. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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