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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person zwischen Kindelbrück und Günstedt

Sömmerda (ots)

Am Freitag, dem 03.07.2026, ereignete sich gegen 22:30 Uhr auf der B86 zwischen Günstedt und Kindelbrück ein Verkehrsunfall.

Ein 81-Jähriger Fahrer eines PKW befuhr die B86 aus Richtung Günstedt kommend in Richtung Kindelbrück. Dabei kam der PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den Straßengraben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der PKW im Anschluss überschlagen haben und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen sein. Es entstand weiterhin Sachschaden aufgrund eines beschädigten Leitpfosten.

Der Fahrer wurde dabei verletzt und zur medizinischen Behandlung ins KMG Klinikum Sömmerda gebracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, in Höhe von ca. 6.000 Euro. (AW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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