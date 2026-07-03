Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheitsfahrt endet mit Widerstand gegen Polizeibeamte

Erfurt (ots)

Ein 68-jähriger Radfahrer fiel Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Süd am Freitagmorgen gegen 03:10 Uhr im Bereich Ammertalweg Ecke Triftstraße in Erfurt auf, nachdem er mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien fuhr und deutliche Gleichgewichtsprobleme zeigte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,71 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Durchführung einer Blutentnahme zum Inspektionsdienst Süd gebracht.

Auf der Dienststelle weigerte sich der 68-Jährige gegen 03:58 Uhr, an der Maßnahme mitzuwirken, und leistete Widerstand gegen die angeordnete Blutentnahme. Die Blutentnahme wurde anschließend durch einen approbierten Arzt und unter Anwendung unmittelbaren Zwangs durchgeführt. Gegen den 68-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (FH)

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