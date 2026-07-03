LPI-EF: Diesel entwendet

Landkreis Sömmerda (ots) - Heute Morgen (02.07.2026) wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda verletzt. Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 06:20 Uhr auf der Landstraße zwischen Gebesee und Schwerstedt unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen kam es kurz vor der Ortslage Schwerstedt zum Zusammenstoß mit einem 47-jährigen Motorradfahrer. Der Mann wurde durch den Unfall ...

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