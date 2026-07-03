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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diesel entwendet

Sömmerda (ots)

In der letzten Nacht brachen Unbekannte den Tankdeckel eines geparkten Lkw auf und entwendeten Diesel im Wert von 400 EU. Außerdem verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 2000 EU. Der Lkw Mercedes stand auf Höhe der Ortschaft Großbrembach auf einem befestigten Platz. Hinweise nimmt die Polizei Sömmerda (Tel. 0361/5743 25100) entgegen. (TG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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