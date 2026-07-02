PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Erfurter Krämpfervorstadt

LPI-EF: Brand in Erfurter Krämpfervorstadt
  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt (ots)

Heute Mittag (02.07.2026) wurden Polizei und Feuerwehr nach Erfurt in die Krämpfervorstadt gerufen. Gegen 12:00 Uhr war ein Flachbau in der Raiffeisenstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen und so eine Ausbreitung auf weitere Objekte verhindern. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht geschätzt werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 10:31

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

    Landkreis Sömmerda (ots) - Heute Morgen (02.07.2026) wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda verletzt. Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 06:20 Uhr auf der Landstraße zwischen Gebesee und Schwerstedt unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen kam es kurz vor der Ortslage Schwerstedt zum Zusammenstoß mit einem 47-jährigen Motorradfahrer. Der Mann wurde durch den Unfall ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 10:07

    LPI-EF: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

    Erfurt (ots) - Ein mutmaßlich berauschter E-Scooter-Fahrer geriet Mittwochabend (01.07.2026) in Erfurt in eine Polizeikontrolle. Die Beamten kontrollierten den 20-Jährigen gegen 18:35 Uhr in der Bahnhofstraße. Dabei reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 09:52

    LPI-EF: Schmierereien mit Fußballbezug an Hauswand

    Erfurt (ots) - Unbekannte haben im Erfurter Ortsteil Schmira eine Hauswand mit mehreren Schriftzügen beschmiert. Die roten und weißen Schmierereien wurden Mittwochmorgen (01.07.2026) gegen 07:15 Uhr festgestellt. Sie erstreckten sich jeweils über eine Fläche von etwa zwei mal dreieinhalb Metern und wiesen einen Bezug zu einem regional ansässigen Fußballverein auf. Die Kosten für die Beseitigung werden auf etwa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren