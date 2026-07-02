Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Brand in Erfurter Krämpfervorstadt
Erfurt (ots)
Heute Mittag (02.07.2026) wurden Polizei und Feuerwehr nach Erfurt in die Krämpfervorstadt gerufen. Gegen 12:00 Uhr war ein Flachbau in der Raiffeisenstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen und so eine Ausbreitung auf weitere Objekte verhindern. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht geschätzt werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. (SO)
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