Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen (02.07.2026) wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda verletzt. Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 06:20 Uhr auf der Landstraße zwischen Gebesee und Schwerstedt unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen kam es kurz vor der Ortslage Schwerstedt zum Zusammenstoß mit einem 47-jährigen Motorradfahrer. Der Mann wurde durch den Unfall verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0164960 entgegen. (SO)

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