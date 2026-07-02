Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baumaterial im Wert von 4.000 Euro gestohlen

Erfurt (ots)

Auf Baumaterial im Wert von etwa 4.000 Euro hatten es Diebe in der Erfurter Brühlervorstadt abgesehen. Der Diebstahl wurde Dienstagmorgen (30.06.2026) gegen 08:30 Uhr auf einem Großparkplatz festgestellt. Die Täter hatten dort mehr als 35 Meter Aluminiumabdeckleisten sowie knapp 30 Meter Andruckleisten aus Kunststoff und Aluminium entwendet. Der Parkplatz ist zwar durch eine Schranke gesichert, jedoch nicht vollständig umzäunt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

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