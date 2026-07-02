Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Verletzte bei Auffahrunfall im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda sind Mittwochnachmittag (01.07.2026) drei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 14:40 Uhr waren ein 73-jähriger VW-Fahrer und ein 25-jähriger Renault-Fahrer auf der Bundesstraße 176 von Sömmerda in Richtung Frohndorf unterwegs gewesen. Etwa 300 Meter vor der Anschlussstelle Sömmerda Ost musste der VW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Der 25-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem Renault auf das vorausfahrende Auto auf. Beide Fahrer sowie eine 72-jährige Beifahrerin wurden verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.500 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (DS)

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