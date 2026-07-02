Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebe flüchten nach Angriff auf Mitarbeiterin

Erfurt (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben Mittwochnachmittag (01.07.2026) in einem Geschäft am Erfurter Willy-Brandt-Platz Waren gestohlen. Gegen 14:20 Uhr verstaute einer der Täter mehrere Artikel in seinem Rucksack und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Als die Diebstahlsicherung auslöste, nahm eine 22-jährige Mitarbeiterin die Verfolgung auf. Sie stellte den Mann nach kurzer Flucht, nahm ihm das Diebesgut ab und führte ihn zurück zum Geschäft. Währenddessen verließ der zweite Täter den Laden ebenfalls mit gestohlenen Waren in seinem Rucksack. Als die Mitarbeiterin ihn aufhalten wollte, stieß er sie von sich und schlug in Richtung ihres Gesichts. Die 22-Jährige konnte dem Schlag ausweichen und blieb unverletzt. Beide Männer nutzten die Situation zur Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und räuberischen Diebstahls. (DS)

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