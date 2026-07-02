Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Größerer Polizeieinsatz nach Flaschenwürfen zwischen zwei Gruppen

Erfurt (ots)

Mehrere umherfliegende Glasflaschen haben in der Nacht zu Donnerstag (02.07.2026) einen größeren Polizeieinsatz in der Erfurter Schmidtstedter Straße ausgelöst. Gegen 01:30 Uhr saß dort zunächst ein 26-Jähriger auf dem Dach eines BMW, schrie herum und stellte Glasflaschen auf dem Auto ab. Dabei verursachte er Kratzer im Lack. Anschließend warf er eine Flasche in Richtung einer Gruppe aus drei Personen, ohne jemanden zu treffen. Daraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung. Der 26-Jährige schloss sich einer weiteren Gruppe auf der gegenüberliegenden Straßenseite an. In der Folge warfen mehrere Beteiligten im Alter von 17 bis 44 Jahren wechselseitig Glasflaschen aufeinander. Verletzt wurde dabei zunächst niemand. Während der polizeilichen Maßnahmen warf eine 38-jährige Frau eine Glasflasche in Richtung eines Beamten auf den Boden. Die Flasche zerbrach, wobei ein Splitter den Polizisten leicht verletzte. Atemalkoholtests ergaben bei zwei beteiligten Männern Werte von knapp 1,8 bzw. mehr als 2,4 Promille. Mehrere Streifenwagen kamen zum Einsatz. Die Polizei sprach den Beteiligten Platzverweise aus und leitete mehrere Strafverfahren ein, u. a. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung. (DS)

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