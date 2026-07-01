Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bäume stürzen auf Autos

Erfurt/ Sömmerda (ots)

Heute Morgen (01.07.2026) wurden Feuerwehr und Polizei in Erfurt und Sömmerda alarmiert. In Sömmerda stürzte gegen 07:50 Uhr ein Baum auf zwei geparkte Autos in der Albert-Schweizer-Straße. Gegen 09:00 Uhr wählten Passanten in Erfurt den Notruf, nachdem ein Baum auf einen geparkten VW und den Gehweg des Dammwegs gefallen war. Die Feuerwehr beräumte in beiden Fällen die Bäume. Die entstandenen Sachschäden konnten zum Einsatzzeitpunkt nicht geschätzt werden, die Autos blieben allerdings fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (SO)

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