Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorfahrtsfehler führt zu Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Gestern (30.06.2026) kam es in Erfurt zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Eine 40-jährige Skoda-Fahrerin war gegen 19:15 Uhr auf der Espachstraße unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Autofahrerin die entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte, Fahrradfahrerin beim Abbiegen in die Straße des Friedens. Es kam zum Zusammenstoß, dadurch wurde die 55-Jährige verletzt. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell