Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz auf Straßenbahnschienen
Erfurt (ots)
Dienstagabend (30.06.2026) verletzte sich ein Fahrradfahrer bei einem Sturz in der Erfurter Innenstadt. Der 66-Jährige war gegen 18:30 Uhr in der Johannesstraße unterwegs gewesen. Nachdem das Vorderrad seines Mountainbikes in die Straßenbahngleise geraten war, stürzte der Mann und verletzte sich dabei. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (SO)
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