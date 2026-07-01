LPI-EF: Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz auf Straßenbahnschienen

Erfurt (ots) - Gestern Nacht (30.06.2026) hatten es Unbekannte auf eine Tankstelle in Erfurt abgesehen. Die Täter beschädigten an dem Objekt in der Leipziger Straße eine Scheibe des Verkaufsraums. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete die Täter ohne Beute vom Tatort. Ob sie bei ihrem Einbruch gestört wurden ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des versuchten besonders ...

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