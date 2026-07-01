LPI-EF: Kleinkraftrad gestohlen

Erfurt (ots) - Unbekannte brachen im Tatzeitraum vom 14. bis 30. Juni 2026 in eine Wohnung im Norden der Landeshauptstadt ein. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Hans-Sailer-Straße und hebelten anschließend die Wohnungstür eines 34-jährigen Mieters auf. In der Wohnung wurde dann die Schlafzimmertür aufgebrochen und ein Parfum im Wert von etwa 15 Euro entwendet. Der ...

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