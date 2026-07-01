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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleinkraftrad gestohlen

Erfurt (ots)

Am Schmidtstedter Ufer in Erfurt stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (30.06.2026) ein Kleinkraftrad. Das Zweirad war in sich abgeschlossen und zusätzlich mit dem Lenkerschloss gesichert. Die Täter überwanden die Sicherungen und entwendeten das Kleinkraftrad im Wert von etwa 1.000 Euro. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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