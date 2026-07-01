Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher verursacht hohen Sachschaden

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen im Tatzeitraum vom 14. bis 30. Juni 2026 in eine Wohnung im Norden der Landeshauptstadt ein. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Hans-Sailer-Straße und hebelten anschließend die Wohnungstür eines 34-jährigen Mieters auf. In der Wohnung wurde dann die Schlafzimmertür aufgebrochen und ein Parfum im Wert von etwa 15 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden an den Türen und Türrahmen beläuft sich auf insgesamt rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ein. (DS)

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