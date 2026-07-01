Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 28-jähriger Mann greift Pfleger und Polizisten an

Erfurt (ots)

Ein 28-Jähriger hat gestern Abend (30.06.2026) in einem Erfurter Krankenhaus einen Pfleger und mehrere Polizisten angegriffen. Der polizeibekannte Mann schlug gegen 17:10 Uhr zunächst einen Pfleger. Dieser stürzte und verletzte sich dabei leicht. Anschließend flüchtete der Angreifer zunächst vom Tatort. Hinzugerufene Polizisten stellten den 28-Jährigen wenig später in einem Vorraum des Krankenhauses fest. Dort verhielt er sich verbal aggressiv und bedrohte die Beamten. Als diese ihn auf einem Fixierungsbett sichern wollten, leistete er erheblichen Widerstand. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt, blieb jedoch weiter dienstfähig. Erst unter erheblichem Kraftaufwand gelang es den Einsatzkräften, den Mann zu fixieren. Gegen den 28-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Über seine weitere Unterbringung entscheidet heute ein Richter. (DS)

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