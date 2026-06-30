Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Supermarkt gescheitert

Erfurt (ots)

Unbekannte versuchten, in einen Supermarkt in der Lowetscher Straße in Erfurt einzubrechen. Die Tat wurde Montagmorgen (29.06.2026) gegen 07:30 Uhr festgestellt. Zunächst entwendeten die Täter einen außen angebrachten Bewegungsmelder im Wert von etwa 100 Euro. Anschließend versuchten sie, eine Fluchttür neben der Laderampe aufzuhebeln. In die Geschäftsräume gelangten sie jedoch nicht. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und leitete Ermittlungen ein. (DS)

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