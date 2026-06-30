Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Baustellencontainer gescheitert
Erfurt (ots)
Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte, in einen Baustellencontainer im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt einzubrechen. Mit einem Schraubenschlüssel beschädigten die Täter die Containertür und hinterließen mehrere Hebelspuren. In den Container gelangten sie jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung ein. (DS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell