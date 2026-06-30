LPI-EF: Einbruch in Baustellencontainer gescheitert

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda wurde Montagvormittag (29.06.2026) eine 88-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Kurz vor 10:00 Uhr parkte ein 39-jähriger Skoda-Fahrer in der Erfurter Straße in Kölleda rückwärts aus. Dabei übersah er die Seniorin, die hinter dem Auto mit ihrem Rollator unterwegs gewesen war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 88-Jährige stürzte und ...

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