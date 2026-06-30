Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Verkehrskontrolle beendete Montagnachmittag (29.06.2026) im Landkreis Sömmerda die Fahrt eines mutmaßlich berauschten Autofahrers. Polizisten hatten den 29-jährigen BMW-Fahrer kurz vor 14:00 Uhr in der Etzlebener Straße in Schillingstedt angehalten und kontrolliert. Dabei reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Für den Autofahrer war die Fahrt damit beendet. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskraft erwarten den Mann ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot. (DS)

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