Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Hotelfassade

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag (30.06.2026) beschmierten Unbekannte in der Erfurter Altstadt eine Hausfassade. Die Täter brachten auf die Wand eines Hotels am Juri-Gagarin-Ring auf einer Fläche von etwa 18 Meter x 5 Meter rote Farbe auf. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise geben können. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Juri-Gagarin-Ring, Bürgermeister-Wagner-Straße, Schmidtstedter Straße bzw. Bahnhofstraße gesehen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Einsatznummer 26161202 entgegen. (SO)

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