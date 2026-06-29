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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach vermisster Person

Erfurt (ots)

Seit Freitagmittag wird der 15-jährige Idris S. aus Erfurt vermisst. Er wurde zuletzt gegen 12:00 Uhr in der Wohnung seiner Mutter gesehen. Er ist arabischen Phänotyps, kräftig, ca. 175 cm groß und hat kurze, schwarze Haare. Weiterhin trägt er ein grünes T-Shirt, eine kurze, helle Hose und schwarze Turnschuhe. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Vorgangsnummer 0162086/2026 entgegen. (LW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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