Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Fahndung nach vermisster Person
Erfurt (ots)
Seit Freitagmittag wird der 15-jährige Idris S. aus Erfurt vermisst. Er wurde zuletzt gegen 12:00 Uhr in der Wohnung seiner Mutter gesehen. Er ist arabischen Phänotyps, kräftig, ca. 175 cm groß und hat kurze, schwarze Haare. Weiterhin trägt er ein grünes T-Shirt, eine kurze, helle Hose und schwarze Turnschuhe. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Vorgangsnummer 0162086/2026 entgegen. (LW)
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