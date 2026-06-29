LPI-EF: Fahndung nach vermisster Person

Erfurt (ots) - Die Flucht nach einem versuchten Ladendiebstahl endete Samstagabend (27.06.2026) für einen 38-Jährigen in Erfurt mit einer vorläufigen Festnahme. Der polizeibekannte Mann hatte gegen 19:35 Uhr in einem Supermarkt in der Gorkistraße Alkohol im Wert von knapp 27 Euro eingesteckt und wollte den Kassenbereich verlassen, ohne zu bezahlen. Als eine Mitarbeiterin ihn ansprach und die Waren an sich nahm, griff ...

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