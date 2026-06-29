Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb nach Flucht vorläufig festgenommen

Erfurt (ots)

Die Flucht nach einem versuchten Ladendiebstahl endete Samstagabend (27.06.2026) für einen 38-Jährigen in Erfurt mit einer vorläufigen Festnahme. Der polizeibekannte Mann hatte gegen 19:35 Uhr in einem Supermarkt in der Gorkistraße Alkohol im Wert von knapp 27 Euro eingesteckt und wollte den Kassenbereich verlassen, ohne zu bezahlen. Als eine Mitarbeiterin ihn ansprach und die Waren an sich nahm, griff er nach ihrem Arm und verletzte sie leicht. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft. Polizisten stellten den 38-Jährigen wenig später im Nahbereich und nahmen ihn vorläufig fest. Dank der Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und des Abgleichs von Videoaufnahmen konnte ihm zudem ein zuvor begangener räuberischer Diebstahl zugeordnet und damit aufgeklärt werden. Bei dem Mann fanden die Beamten entsprechendes Diebesgut und beschlagnahmten es. Nach seiner Vorführung bei einem Haftrichter kam der 38-Jährige gegen Meldeauflagen und mit mehreren Strafanzeigen im Gepäck wieder auf freien Fuß. (DS)

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