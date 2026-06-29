Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährdung des Straßenverkehrs durch gestohlenen Schachtdeckel

Sömmerda (ots)

Eine gefährliche Lücke in der Fahrbahn hinterließen Unbekannte am Wochenende in Sömmerda. In der Riedtorstraße hatten die Täter zwischen Samstag und Sonntag einen etwa 30 x 50 Zentimeter großen Schachtdeckel entfernt. Polizisten sicherten die Gefahrenstelle mit einer massiven Holzplatte. Bereits am Dienstag (23.06.2026) war in unmittelbarer Nähe ein weiterer Schachtdeckel gestohlen und anschließend in einen nahen gelegenen Fluss geworfen worden. Ob beide Taten zusammenhängen, ist u. a. Gegenstand der Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Diebstahls. (DS)

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